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Что делать, если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные: объяснение юриста

Понедельник 24 июня 2024 19:10
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Что делать, если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные: объяснение юриста Какие последствия для человека за некорректные данные в базе "Оберіг" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В электронном реестре "Оберіг" хранятся данные о военнообязанных, призывниках и резервистах, необходимых для ведения военного учета.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука, что делать, если в базе указаны некорректные данные и какими последствиями это может обернуться для военнообязанного.

Что делать, если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные

"Если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные, необходимо подать письменное заявление в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибку", - объясняет юрист.

Для этого нужно прийти в ТЦК с документами, подтверждающими правильность данных. Работники военкомата должны исправить ошибки в персональной информации.

Отметим, что на этой базе указывается ФИО лица, место жительства, дата рождения, семейное положение, образование, место работы, паспортные данные, номер ИНН, военно-учетная специальность, звание и т. д. Доступ к работе с базой имеют квалифицированные операторы.

Понесет ли гражданин ответственность за некорректные данные в базе

"Если некорректные данные в базе "Оберіг" не вина гражданина, то он не несет за это ответственность. Однако стоит вовремя обратиться для исправления ошибок, чтобы избежать возможных недоразумений", - советует Франчук.

Некорректные данные могут привести к:

  • неверному вызову в ТЦК. Например, гражданина могут вызвать как призывника, хотя он имеет отсрочку или увольнение
  • возможных юридических недоразумений. Например, военнообязанному могут приписать уклонение от призыва

"Не подписывайте ничего, не ознакомившись с документами. Записывайте все контакты с работниками ТЦК - это может оказаться полезным в случае обжалования их действий", - говорит юрист.

Добавим также, что 18 июня в приложении Резерв+ стал доступен электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

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