В ЄС допустили зміну умов угоди про Brexit

Раніше в ЄС заперечували досягнення прогресу з Brexit

У п'ятницю, 20 вересня, Європейська комісія допустила можливість зміни угоди щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Зазначається, що таке рішення було прийнято за підсумками сьогоднішньої зустрічі між головним представником Єврокомісії Мішелем Барньє у справах Brexit і державним секретарем Великобританії щодо виходу з ЄС Стівом Барклай.

"Мішель Барньє і Стів Барклай сьогодні в Брюсселі обговорили стан справ у переговорах про Brexit, зокрема, щодо "backstop" та запобігання створення жорсткої кордону на острові Ірландія, а також політичній декларації щодо майбутніх взаємин ... Важливим є, щоб повністю працездатне і обгрунтоване з правової точки зору рішення було включено в Угоду про вихід. Ми прагнемо і залишаємося відкритими для вивчення будь-яких таких пропозицій, які будуть відповідати всім завданням, пов'язаним з backstop, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Великобританія повідомила про прогрес у переговорах з ЄС щодо Brexit. Пізніше в Брюсселі заявили, що слова британських політиків є передчасними.

Раніше Європарламент підтримав документ про "упорядкованому Brexit", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з ЄС. У той же час в ЄС підкреслили, що Великобританія повинна буде взяти на себе повну відповідальність за вихід з ЄС без операції і серйозні наслідки, які це спричинить.

Також повідомлялося, що уряд Великобританії передав в Брюссель конфіденційні технічні неофіційні документи, які повинні стати основною для продовження дискусії.