ЮНЕСКО продовжила моніторинг ситуації в Криму

Установа Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ще на рік продовжив моніторинг ситуації в окупованому Криму. Про це у Twitter повідомив представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

За його словами, виконком ЮНЕСКО в черговий раз продовжив моніторинг ситуації на окупованому півострові.

"Протягом 2019 моніторингова група організації вже здійснила 2 візити до України (у сферах інформації та свободи ЗМІ). У 2020 ця робота буде продовжена. Дякуємо нашим партнерам за підтримку", - зазначив Шамшур.

Нагадаємо, раніше постпред України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Російська Федерація порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму. Зокрема, ООН засудила дії Москви по переселенню жителів материкової Росії на окупований півострів.

Раніше президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що на "нормандській зустрічі" буде піднімати питання окупації Криму. Він також підкреслював, що деоккупація півострова без міжнародних партнерів України неможлива.