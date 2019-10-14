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РФ порушує Женевські конвенції з-за зміни демографії Криму, - ООН

Новини » Політика    14.10.2019 - 21:35
РФ порушує Женевські конвенції з-за зміни демографії Криму, - ООН
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

ООН визнала порушення РФ Женевських конвенцій, через переселення людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію півострова

Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушення Росією Женевських конвенцій, через свідоме переселення людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова. Про це заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко, передає прес-служба Місії України в ООН.

"Насамперед моя делегація хотіла б висловити щиру вдячність Генеральному секретарю ООН за публікацію 12 доповідей, і серед них самої першої доповіді "Становище в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі». Україна" у відповідності з положеннями резолюції 73/263 Генеральної Асамблеї ООН", - сказав він.

Єльченко заявив, що згідно з доповіддю РФ заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму. Також Єльченко зазначив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення незаконних дій з боку РФ, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційних властей.

Він додав, що моніторинг ситуації з правами людини в окупованому Криму буде продовжений. Крім того, Єльченко закликав міжнародне співтовариство подвоїти свої зусилля по забезпеченню безперешкодного доступу в Крим.

Нагадаємо, раніше Спеціалізоване установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатувала погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції.

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