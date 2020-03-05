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ЮНЕСКО: понад 290 млн учнів у світі не мають доступу до освіти через коронавірус

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 15:52
ЮНЕСКО: понад 290 млн учнів у світі не мають доступу до освіти через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На 10 березня ЮНЕСКО скликає екстрену зустріч міністрів освіти

В результаті закриття шкіл у 13 країнах через ризик поширення коронавірусу понад 290 млн учнів у всьому світі позбавлені доступу до освіти. Про це йдеться в офіційній заяві генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулай, опублікованій на офіційному сайті організації.

Зазначається, що масштаби нинішніх обмежень у галузі освіти в усьому світі є безпрецедентними, і їх збереження загрожуватиме гарантуванню права на освіту.

Станом на 4 березня 22 країни на трьох континентах оголосили або запровадили карантин у школах, 13 країн зачинили двері освітніх закладів, що позбавило 290,5 млн дітей доступу до освіти. Ще 9 країн запровадили локальне закриття шкіл, щоб убезпечитися від поширення коронавірусу. Якщо школи закриють масово, то ще 180 млн учнів будуть позбавлені доступу до освіти.

"Закриття шкіл, навіть тимчасове, є проблематичним з багатьох причин", - вважають у ЮНЕСКО.

Основна з них - скорочення часу викладання, що впливає на результати навчання. Порушення навчального процесу також призводить до інших втрат, створює незручності для родин.

ЮНЕСКО скликає 10 березня екстрену зустріч міністрів освіти, щоб поділитися новими стратегіями та надати рекомендації для підтримання навчання.

РБК-Україна писало, що в Чернівцях після виявлення коронавірусу збирають комісію, на якій будуть обговорювати можливість введення карантину.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам.

У МВС повідомили подробиці подальшого транспортування громадян після обсервації МВФ виділив 50 млрд євро постраждалим від коронавірусу країнам
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