В Україні госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували в інфекційне відділення

У Чернівецькій області в четвер ще двох громадян України госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Як наголошується, напередодні вони подорожували по Італії.

"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, було госпіталізовано в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували чотирьох осіб.

РБК-Україна писало, що коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях 3 березня. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозує зростання кількості заражених коронавірусом в країні.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні", - заявив він, але підкреслив, що українська система охорони здоров'я готова до спалаху інфекції.