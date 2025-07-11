Юная украинская звезда Кира Макогоненко выступит на разогреве боя Усик - Дюбуа: что известно

Что известно о бое Киры Макогоненко

Бои с участием молодых и менее известных боксеров состоятся в среду, 16 июля, после открытой тренировки главных звезд вечера.



Этот формат проведения дополнительных поединков перед основными событиями стал своеобразной традицией, которую активно ввела Саудовская Аравия в своих масштабных боксерских ивентах.



Теперь эта идея, похоже, добралась и до Лондона, предоставляя шанс молодым талантам, как Кира, заявить о себе на большой сцене.



Для 16-летней украинки это отличный шанс получить бесценный опыт и привлечь внимание к своему имени в мире профессионального бокса.

Кто такая Кира Макогоненко

Юная украинка одна из самых перспективных боксерок Украины. Всего в 14 лет она получила звание мастера спорта, что уже тогда привлекло к ней внимание спортивного сообщества.

В 2023 году Кира стала серебряным призером чемпионата Европы по боксу среди юниорок, продемонстрировав высокий уровень техники и выносливости.

В 2024 году спортсменка подтвердила свой класс на чемпионате Украины U-19, где одержала уверенную победу и стала чемпионкой страны.

На Чемпионате Украины U-19 она одержала убедительную победу и стала чемпионкой.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинец будет защищать титулы WBA, WBO и WBC, тогда как британец попытается вернуть утраченное преимущество. Это будет повторение боя 2023 года, в котором Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ожидается, что оба боксера получат рекордные гонорары, а большинство экспертов отдают предпочтение украинцу.

Где смотреть мат

Реванш Усик - Дюбуа будет транслироваться в разделе "Спорт", в подразделе "Единоборства", а также на специальном канале "MEGOGO Гонг". Кроме того, в день поединка появится отдельный pop-up канал в разделе "Телевидение", который будет транслировать бой в прямом эфире.