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На півдні ЗСУ знищили близько 65 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки

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Україна, Субота 14 травня 2022 11:17
На півдні ЗСУ знищили близько 65 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки Фото: на півдні Україні захисники ліквідували 65 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за добу ліквідували близько 65 російських окупантів на південному напрямку. Крім того, ЗСУ знищили декілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ворог продовжує атаки на лініях зіткнення у Херсонській та Миколаївській областях, проте українські військові тримають оборону і запобігають просуванню.

За добу за допомогою ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією знищено станцію радіоелектронної боротьби, броньовану і автомобільну техніку ворогів.

Проте окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та околиці з систем залпового вогню.

В Одеській області правоохоронці та військові посилили контроль біля кордону з Молдовою. Українців закликали враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів через додаткові фільтраційні заходи.

Нагадаємо, через обстріли у Миколаївській області за добу поранення отримали п'ять осіб.

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