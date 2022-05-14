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На юге ВСУ уничтожили около 65 оккупантов и несколько единиц вражеской техники

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Украина, Суббота 14 мая 2022 11:17
На юге ВСУ уничтожили около 65 оккупантов и несколько единиц вражеской техники Фото: на юге Украины защитники ликвидировали 65 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 65 российских оккупантов на южном направлении. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Враг продолжает атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские военные держат оборону и предотвращают продвижение.

За сутки с помощью ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.

Однако оккупанты продолжают обстреливать Николаев и окрестности из систем залпового огня.

В Одесской области правоохранители и военные усилили контроль у границы с Молдовой. Украинцев призвали учитывать интенсивность нагрузки соответствующих пропускных пунктов из-за дополнительных фильтрационных мероприятий.

Напомним, из-за обстрелов в Николаевской области за сутки ранения получили пять человек.

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