На юге ВСУ уничтожили около 65 оккупантов и несколько единиц вражеской техники

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 65 российских оккупантов на южном направлении. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Враг продолжает атаки на линиях столкновения в Херсонской и Николаевской областях, однако украинские военные держат оборону и предотвращают продвижение. За сутки с помощью ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов. Однако оккупанты продолжают обстреливать Николаев и окрестности из систем залпового огня. В Одесской области правоохранители и военные усилили контроль у границы с Молдовой. Украинцев призвали учитывать интенсивность нагрузки соответствующих пропускных пунктов из-за дополнительных фильтрационных мероприятий.