Обстріли Миколаївської області: ще п'ятеро людей поранені

У Миколаївській області внаслідок обстрілів російських військ за минулу добу отримали поранення 5 людей. Всіх їх доправили до медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram .

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали ракетного удару з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" по Миколаєву. Під ворожий обстріл потрапили школа, дитсадок і лікарня.

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