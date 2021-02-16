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На півдні Польщі можуть повернути карантин через порушення санітарних норм

Автор: Андрій Козловський

Прес-секретар Головної комендатури поліції Польщі Маріуш Цярка заявив, що в минулі вихідні в польському Закопане було зафіксовано понад 300 випадків порушення санітарного режиму. Через це там можуть повернути карантинні обмеження.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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"Це не були спонтанні зібрання людей. Все виглядало так, наче хтось спеціально хотів показати, що його коронавірус не візьме. Спостерігалося повна відсутність почуття відповідальності і солідарності з іншими поляками, які не відчувають себе в безпеці та не хочуть захворіти", - заявив Маріуш Цярка.

У результаті в Закопане за відсутність маски було оформлено понад 100 штрафів. У Міністерстві охорони здоров'я Польщі вже заявили, що якщо подібні інциденти повторяться, буде поставлено питання про відновлення обмежень.

Наголошується, що у зв'язку зі скасуванням в Польщі ряду обмежень туристи масово подалися в Закопане. Це курортне місто у підніжжя гір Татри. У минулі вихідні готелі та хостели там були повністю заброньовані, однак, згідно з рекомендаціями МОЗ, готельні об'єкти можуть бути заповнені лише наполовину.

Нагадаємо, 1 лютого у Польщі частково послабили карантинні обмеження, які були введені через пандемію COVID-19. Зокрема, в країні знову відкрилися музеї, картинні галереї, бібліотеки і торгові центри.

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