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На юге Польши могут вернуть карантин из-за нарушений санитарных норм

Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка заявил, что в минувшие выходные в польском Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима. Из-за этого там могут вернуть карантинные ограничения.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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"Это не были спонтанные собрания людей. Все выглядело так, как будто кто-то специально хотел показать, что его коронавирус не возьмет. Наблюдалось полное отсутствие чувства ответственности и солидарности с другими поляками, которые не чувствуют себя в безопасности и не хотят заболеть", - заявил Мариуш Цярка.

В результате в Закопане за отсутствие маски было оформлено более 100 штрафов. В Министерстве здравоохранения Польши уже заявили, что если подобные инциденты повторятся, будет поставлен вопрос о возобновлении ограничений.

Отмечается, что в связи с отменой в Польше ряда ограничений туристы массово направились в Закопане. Это курортный город у подножья гор Татры. В минувшие выходные гостиницы и хостелы там были полностью забронированы, однако согласно рекомендациям Минздрава, гостиничные объекты могут быть заполнены только наполовину.

Напомним, 1 февраля в Польше частично ослабили карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране вновь открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры.

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