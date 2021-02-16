На юге Польши могут вернуть карантин из-за нарушений санитарных норм

Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка заявил, что в минувшие выходные в польском Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима. Из-за этого там могут вернуть карантинные ограничения.

"Это не были спонтанные собрания людей. Все выглядело так, как будто кто-то специально хотел показать, что его коронавирус не возьмет. Наблюдалось полное отсутствие чувства ответственности и солидарности с другими поляками, которые не чувствуют себя в безопасности и не хотят заболеть", - заявил Мариуш Цярка.

В результате в Закопане за отсутствие маски было оформлено более 100 штрафов. В Министерстве здравоохранения Польши уже заявили, что если подобные инциденты повторятся, будет поставлен вопрос о возобновлении ограничений.

Отмечается, что в связи с отменой в Польше ряда ограничений туристы массово направились в Закопане. Это курортный город у подножья гор Татры. В минувшие выходные гостиницы и хостелы там были полностью забронированы, однако согласно рекомендациям Минздрава, гостиничные объекты могут быть заполнены только наполовину.