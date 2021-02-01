У Польщі частково послабили карантин. Відкрилися торгові центри і музеї

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У понеділок, 1 лютого, у Польщі частково послабили карантинні обмеження, які були введені через пандемію COVID-19. Зокрема, в країні знову відкрилися музеї, картинні галереї, бібліотеки і торгові центри.

Про це повідомляє Polskie Radio.

"Цей обережний крок дозволить поступове й дуже повільне повернення до нормального життя", заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Однак бари, ресторани, готелі, спортивні зали і нічні клуби залишаються закритими щонайменше до 14 лютого. При цьому власники деяких закладів заявили, що їм загрожує банкрутство і оголосили, що сьогодні також відкриють свої заклади, всупереч обмеженням.

Нагадаємо, у Польщі від коронавірусу щеплено вже більше одного мільйона осіб. Повністю щеплено вже 150 тисяч осіб.

Раніше в Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутований штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.