На півдні Польщі можуть повернути карантин через порушення санітарних норм

Прес-секретар Головної комендатури поліції Польщі Маріуш Цярка заявив, що в минулі вихідні в польському Закопане було зафіксовано понад 300 випадків порушення санітарного режиму. Через це там можуть повернути карантинні обмеження.

"Це не були спонтанні зібрання людей. Все виглядало так, наче хтось спеціально хотів показати, що його коронавірус не візьме. Спостерігалося повна відсутність почуття відповідальності і солідарності з іншими поляками, які не відчувають себе в безпеці та не хочуть захворіти", - заявив Маріуш Цярка.

У результаті в Закопане за відсутність маски було оформлено понад 100 штрафів. У Міністерстві охорони здоров'я Польщі вже заявили, що якщо подібні інциденти повторяться, буде поставлено питання про відновлення обмежень.

Наголошується, що у зв'язку зі скасуванням в Польщі ряду обмежень туристи масово подалися в Закопане. Це курортне місто у підніжжя гір Татри. У минулі вихідні готелі та хостели там були повністю заброньовані, однак, згідно з рекомендаціями МОЗ, готельні об'єкти можуть бути заповнені лише наполовину.