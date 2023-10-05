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Яйца в Украине начали дорожать: что буде с ценами осенью

Украина, Четверг 05 октября 2023 09:28
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Яйца в Украине начали дорожать: что буде с ценами осенью Фото: яйца в Украине начали дорожать (pixabay.com)
Автор: Анна Березина

Цены на яйца в Украине за последний месяц пошли вверх. В ближайшее время этот рост продолжится.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Продукты в Украине дорожают. Что будет с ценами и как можно сэкономить".

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, на цены всех продуктов животноводства влияет увеличение стоимости энергоресурсов.

Особенно этот фактор сказывается на стоимости мяса птицы и яиц - в структуре себестоимости выращивания мяса птицы от 7 до 12% занимает электроэнергия. Так что с большим использованием электрики будет расти и цена продукции, отметил он.

Яйца уже существенно подорожали. За последний месяц средняя цена выросла на 7,8 грн/десяток. Яйца куриные С1 "Квочка" в супермаркетах стоят в среднем 53,8 грн/десяток (цена на 4 сентября составляла 46 грн/десяток).

Цены на яйца в Украине

Напомним, цены на яйца в Украине резко выросли осенью прошлого года. По данным Госстата, за 2022 год яйца подорожали более чем на 80%.

Цены превысили 70 гривен за десяток и держались на рекордно высоком уровне до апреля 2023 года. Летом яйца подешевели примерно до 40-45 гривен после выхода на рынок продукции домохозяйств.

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