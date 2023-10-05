Яйца в Украине начали дорожать: что буде с ценами осенью
Цены на яйца в Украине за последний месяц пошли вверх. В ближайшее время этот рост продолжится.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Продукты в Украине дорожают. Что будет с ценами и как можно сэкономить".
По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, на цены всех продуктов животноводства влияет увеличение стоимости энергоресурсов.
Особенно этот фактор сказывается на стоимости мяса птицы и яиц - в структуре себестоимости выращивания мяса птицы от 7 до 12% занимает электроэнергия. Так что с большим использованием электрики будет расти и цена продукции, отметил он.
Яйца уже существенно подорожали. За последний месяц средняя цена выросла на 7,8 грн/десяток. Яйца куриные С1 "Квочка" в супермаркетах стоят в среднем 53,8 грн/десяток (цена на 4 сентября составляла 46 грн/десяток).
Цены на яйца в Украине
Напомним, цены на яйца в Украине резко выросли осенью прошлого года. По данным Госстата, за 2022 год яйца подорожали более чем на 80%.
Цены превысили 70 гривен за десяток и держались на рекордно высоком уровне до апреля 2023 года. Летом яйца подешевели примерно до 40-45 гривен после выхода на рынок продукции домохозяйств.