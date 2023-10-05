Яйца в Украине начали дорожать: что буде с ценами осенью

Цены на яйца в Украине за последний месяц пошли вверх. В ближайшее время этот рост продолжится.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Продукты в Украине дорожают. Что будет с ценами и как можно сэкономить ".

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, на цены всех продуктов животноводства влияет увеличение стоимости энергоресурсов.

Особенно этот фактор сказывается на стоимости мяса птицы и яиц - в структуре себестоимости выращивания мяса птицы от 7 до 12% занимает электроэнергия. Так что с большим использованием электрики будет расти и цена продукции, отметил он.

Яйца уже существенно подорожали. За последний месяц средняя цена выросла на 7,8 грн/десяток. Яйца куриные С1 "Квочка" в супермаркетах стоят в среднем 53,8 грн/десяток (цена на 4 сентября составляла 46 грн/десяток).

Цены на яйца в Украине

Напомним, цены на яйца в Украине резко выросли осенью прошлого года. По данным Госстата, за 2022 год яйца подорожали более чем на 80%.

Цены превысили 70 гривен за десяток и держались на рекордно высоком уровне до апреля 2023 года. Летом яйца подешевели примерно до 40-45 гривен после выхода на рынок продукции домохозяйств.