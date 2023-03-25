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Сколько яйца будут стоить на Пасху и когда ожидать падения цен: прогноз до лета

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Украина, Суббота 25 марта 2023 08:05
Сколько яйца будут стоить на Пасху и когда ожидать падения цен: прогноз до лета Фото: цены на яйца к лету упадут на 30-35% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на яйца в Украине держатся на рекордно высоком уровне уже полгода. До Пасхи значительного подорожания не будет, а потом они начнуть дешеветь.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников, поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года", - отметила она.

По ее словам, при оптимистическом сценарии цена на яйца к Пасхальным праздникам, до которых осталось 3 недели, останутся на текущем уровне. При пессимистическом - вырастет, но не более чем на 10-15%.

"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", - считает Литвин.

А вот после Пасхи можно будет наблюдать постепенное снижение цены из-за уменьшения спроса на яйца и постепенное увеличение предложения от домохозяйств (которые в Украине производят около половины всего объема).

"Уже в начале лета цена на яйца может снизиться на 30-35% от текущей цены, то есть составить 45-50 грн за 10 штук", - прогнозирует аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, в феврале 2023 средняя стоимость яиц в Украине составляла 62,0 гривен за десяток.

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