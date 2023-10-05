Продукты в Украине дорожают. Что будет с ценами и как можно сэкономить

С наступлением холодного времени года в Украине ожидается повышение цен на продукты. Уже ощутимо возросла стоимость овощей, локальный сезон которых закончился. Подорожание коснется молока, мяса, птицы и яиц, ведь их производство требует высокостоящих энергоресурсов. При этом на некоторые продукты цены пока будут оставаться стабильными.

РБК-Украина рассказывает о том, какие тенденции на рынке продуктов питания будут в ближайшие месяцы.

Молочная продукция

Сезонность и увеличение производственных затрат скажутся на стоимости молокопродуктов – она может возрасти.

По словам аналитика УКАБ, на рынке в ближайшие недели возможно небольшое увеличение закупочных цен на молочное сырье для перерабатывающих комплексов.

К тому же в холодный период увеличиваются некоторые производственные затраты, которые скажутся на себестоимости производства молока и молочных продуктов. Также происходит сезонное уменьшение объемов надоев, что повлияет на цены.

За последний месяц стоимость молока постепенно растет. К примеру, на 4 октября средняя цена по супермаркетам составляет 39,74 грн за пакет 900 мл ("Яготинское" 2,6%), по сравнению с 37,36 грн на 4 сентября. Молоко "Простонаше" 1% подорожало за месяц почти на 10 грн. Средняя цена изменилась с 33,18 грн до 42,91 грн за 900 мл. Такие данные приводит портал Минфин.

Мясо, птица, яйца

Цены на свинину будут держаться на высоком уровне. Этот вид мяса пользуется большим спросом, ведь на рынке ограничено предложение из-за уменьшения поголовья, а импорт еще дороже. Подавляющее большинство продукции сейчас является украинской.

Свиная лопатка стоит 189,9 грн/кг в сети Varus, в магазинах Novus акционная цена составляет 169,9 грн/кг, в МегаМаркете – 198 грн/кг.

На цены всех продуктов животноводства влияет увеличение стоимости энергоресурсов.

По словам Максима Гопки, особенно этот фактор сказывается на стоимости мяса птицы и яиц – в структуре себестоимости выращивания мяса птицы от 7 до 12% занимает электроэнергия. Так что с большим использованием электрики будет расти и цена продукции.

Фото: стоимость яиц будет расти, учитывая высокие цены энергоресурсов (Getty Images)

Яйца уже существенно подорожали. За последний месяц средняя цена выросла на 7,8 грн/десяток. Яйца куриные С1 "Квочка" в супермаркетах стоят в среднем 53,8 грн/десяток (цена на 4 сентября составляла 46 грн/десяток).

Стоимость курятины тоже растет. За месяц цена повысилась в среднем на 6 грн за 1 кг мяса куриного бедра. Сейчас в Novus его можно купить за 96,99 грн/кг, в Varus цена еще выше – 112,9 грн/кг, в АТБ фасованное бедро курятины стоит 119,99 грн/кг.

Овощи

Стоимость овощей борщевого набора остается на доступном уровне и в ближайшее время будет стабильной.

Сбор картофеля заканчивается, что стабилизирует цены. Кроме того, предложение больше, по сравнению с прошлым годом. Это отражается на оптовых рынках.

Потребители пока могут приобрести картофель по цене 9-10 грн за кг на рынках и в супермаркетах. Однако к концу года стоимость корнеплода вырастет, хотя и не существенно. Это будет связано с тем, что в процессе хранения изготовителю нужно будет перекрывать расходы в холодный период времени.

Локальный сезон огурцов и помидоров в Украине завершился, поэтому люди уже почувствовали значительный скачок цен на эти овощи. Увеличение производственных расходов с наступлением холодов влияет на их себестоимость.

Огурцы сейчас стоят в среднем на 15 грн дороже, чем месяц назад. В АТБ за 1 кг тепличных огурцов придется заплатить 32,95 грн, а в Varus – 43,9 грн.

Средняя цена на красные помидоры составляет 67,94 грн/кг, в то время как 4 сентября они стоили 33,74 грн/кг по супермаркетам.

Фото: огурцы и помидоры подорожали в связи с окончанием локального сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)

Яблоки в этом году дороже

Из-за погодных условий урожай яблок в Украине оказался меньшим прошлогоднего. Их стоимость выше на 30-35%. На цену также повлияло подорожание средств защиты растений и удобрений.

Яблоки сорта "Гала" в супермаркетах можно приобрести: АТБ – 14,95 грн/кг, Varus – 13,9 грн/кг, Novus – 23,99 грн/кг.

Цены на яблоки должны продержаться неизменными до нового года, однако с середины зимы возможен рост стоимости, говорит аналитик УКАБ.

На чем можно сэкономить

Многие украинцы осенью закупают овощи для хранения, чтобы сэкономить деньги на их покупку зимой по более высокой цене.

По словам Максима Гопки, действительно, в последние недели на оптовых рынках фиксируется увеличение спроса на продукты, которые можно хранить до глубоких холодов.

Самые низкие цены сейчас на картофель лук, морковь, поэтому ими и запасается население перед зимой, чтобы сэкономить в среднесрочной перспективе.

"Сэкономить хочет каждый, однако нужно рассчитать или учесть все моменты, чтобы не вышло наоборот", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Запасы следует делать только при создании условий для хранения, чтобы продукция не испортилась (обеспечить соответствующую температуру, влажность, защиту от вредителей и пр.).

Также стоит учесть, что на тенденции стоимости некоторых продуктов будет влиять и импорт. Ближе к концу года на прилавках может появиться больше зарубежной продукции, что в определенной степени будет менять цены.

Важно помнить и о наценке, которая создается супермаркетами, ведь на каждую продукцию и в каждом магазине она разная.