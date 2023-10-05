Яйця в Україні почали дорожчати: що буде з цінами восени

Ціни на яйця в Україні за останній місяць пішли вгору. Найближчим часом це зростання продовжиться.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Продукти в Україні дорожчають. Що буде з цінами і як можна заощадити ".

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, ціни всіх продуктів тваринництва впливають на збільшення вартості енергоресурсів.

Особливо цей чинник позначається на вартості м'яса птиці та яєць - у структурі собівартості вирощування м'яса птиці від 7 до 12% займає електроенергія. Так що з великим використанням електрики зростатиме і ціна продукції, відзначив він.

Яйця вже суттєво подорожчали. За останній місяць середня ціна зросла на 7,8 грн/десяток. Яйця курячі С1 "Квочка" у супермаркетах коштують у середньому 53,8 грн/десяток (ціна на 4 вересня становила 46 грн/десяток).

Ціни на яйця в Україні

Нагадаємо, ціни на яйця в Україні різко зросли восени минулого року. За даними Держстату, за 2022 рік яйця подорожчали більш ніж на 80%.

Ціни перевищили 70 гривень за десяток та трималися на рекордно високому рівні до квітня 2023 року. Влітку яйця подешевшали приблизно до 40-45 гривень після виходу на ринок продукції домогосподарств.