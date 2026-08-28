Хлеб может подорожать осенью: эксперты дали прогноз до конца года

Удары РФ по логистическим складам не приведут к удорожанию хлеба и уменьшению его ассортимента в магазинах. Однако риск роста цен до 10% остается из-за возможных проблем в энергетике.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Пустые полки - временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью ".

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Александра Тараненко, удары российских окупантов по логистическим хабам и распределительным центрам не скажутся на ценах массовых сортов хлеба повседневного потребления. Причина в том, что поставки такой продукции не предполагают задействование складских комплексов.

Каждый хлебзавод развозит свой хлеб собственным транспортом непосредственно к точкам продаж. Например, среднее предприятие в областном центре имеет от 1,5 до 2 тысяч точек доставки, включая супермаркеты, и поставляет товар напрямую. Поэтому разрушение складов не влияет на логистику массового хлеба и не приведет к сокращению его ассортимента на полках.

В то же время, определенный риск подорожания существует для хлебобулочных изделий длительного хранения, таких как печенье, сухарики и снековая продукция, завозимая в распределительные центры.

"Поэтому здесь есть риск удорожания, потому что если непосредственно развозить по магазинам, то это меняет логистические расходы. Поэтому по хлебобулочным изделиям длительного хранения определенное удорожание может быть. Но это буквально несколько процентов", - отметил Тараненко.

Главные риски для себестоимости

Основным фактором, который может спровоцировать рост цен на хлеб с наступлением холодов, являются возможные повреждения энергетической инфраструктуры.

При попадании в подстанции и вынужденном переходе хлебзаводов на генераторы себестоимость производства существенно возрастет. Также на цену может повлиять возможное удорожание горюче-смазочных материалов.

"Если будет такое неблагоприятное развитие событий, если будут существенные потери энергетики, если будет подорожание подачи горюче-смазочных материалов, то это в пределах 10%. Говорить о резком подорожании на 20-30 процентов больше не вижу причин точно", - подчеркнул Тараненко.

В то же время сырьевой фактор остается стабильным. Оснований для подорожания муки, составляющей основу себестоимости хлеба, в ближайшее время нет. Другое сырье, в том числе дрожжи и жиры, может вырасти в цене на 10-20%, однако из-за его незначительной доли в общей структуре это прибавит лишь около 2% к итоговой себестоимости.

По словам Тараненко, в случае отсутствия серьезных проблем с энергоснабжением рост цен на хлеб до конца 2026 года будет минимальным - до 3%.

Альтернативный прогноз и общая динамика

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что в Украине уже в течение двух лет наблюдается четкая тенденция к постепенному повышению цен на хлеб. Ежемесячно стоимость растет ориентировочно на 1,5-2%.

По оценке Марчука, в осенний период цены на хлебобулочные изделия могут дополнительно подняться в пределах 10-12%.