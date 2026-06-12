Яйца дорожают, хлеб и гречка дешевеют: сравнение цен в супермаркетах 12 июня
В украинских супермаркетах обновились ценники на базовые продукты. Хлеб и гречка в некоторых магазинах стали доступнее, зато яйца в определенных сетях несколько прибавили в цене.
РБК-Украина рассказывает, где сейчас самые выгодные предложения на хлеб, гречку, яйца, молоко и масло по состоянию на 12 июня.
Главное:
- Хлеб: появились более дешевые предложения. Например, "Сильпо" - 12,49 грн (650 г).
- Гречка: в "Ашане" подешевела до 69,90 грн/кг. Самая дешевая остается в "Сильпо" (36,99 грн).
- Яйца: минимальный ценник вырос на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) и "Сильпо" (до 54,06 грн). Наименьшая цена в "Ашане" - 28,00 грн.
- Молоко: самая выгодная цена в Novus - 34,99 грн.
- Масло: цены без изменений. Выгоднее 500 мл покупать в "Ашане" - 48,00 грн.
Хлеб
В некоторых сетях появились более дешевые предложения фасованного хлеба, хотя граммовка и производители отличаются.
Фото: актуальные цены (среди низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 12 июня (инфографика РБК-Украина)
- "Сильпо": Хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит 12,49 грн (накануне самый низкий ценник составлял 13,22 грн за половинку хлеба Днепровского "Украинского" весом 335 г).
- "Ашан": Ржаной диабетический хлеб "Формула вкуса" (300 г) стоит 20,70 грн (вчера самой дешевой была другая позиция этого же производителя - со льном за 28,40 грн).
- АТБ: Цена остается стабильной - хлеб "Кристинополь" Тостовый нежный (300 г) стоит 23,90 грн.
- Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" половина (400 г) продается за 25,87 грн (в предыдущий день минимальная цена была 25,99 грн за хлеб "Царь Хлеб Паланга" 350 г).
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Гречка
В сегменте гречневой крупы за килограмм большинство сетей удерживают ценники, однако в одной зафиксировано снижение:
- "Сильпо": Минимальная цена остается на уровне 36,99 грн за крупу "Сытый двор" (напомним, еще раньше самое дешевое предложение здесь достигало 78,49 грн).
- АТБ: Стоимость крупы не изменилась и составляет 65,90 грн ("Разумный выбор").
- Novus: Тоже без изменений (Marka Promo) - 65,99 грн.
- "Ашан": Крупа Auchan ядрица быстроразвариваемая подешевела до 69,90 грн (вчера самая низкая цена составляла 75,30 грн).
Яйца
Анализ цен на куриные яйца первой категории (С1) за десяток продемонстрировал незначительное подорожание в двух сетях. Колебания цен в пределах гривны-двух:
- "Ашан": Удерживается самая низкая цена - 2,80 грн за шт.(28,00 грн за десяток).
- АТБ: Десяток яиц "Своя линия" вырос в цене до 50,90 грн (вчера стоимость составляла 49,90 грн).
- "Сильпо": Самый низкий ценник теперь составляет 54,06 грн за яйца "Пашот" (накануне самой дешевой была позиция "Дунайский Аграрий" за 52,49 грн).
- Novus: Яйца Marka Promo так же стоят 55,49 грн.
Молоко
Для мониторинга отбирались самые дешевые предложения, однако объемы упаковок отличаются:
- АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5% стоит 21,30 грн.
- "Сильпо" (450 г): Молоко пастеризованное "Повна Чаша" 2,6% стоит 21,49 грн.
- "Ашан" (900 г): Молоко "Лукавица" пастеризованное 2,6% предлагается за 39,40 грн.
- Novus (900 г): Самый выгодный ценник зафиксирован на молоко ультрапастеризованное 2,5% от ТМ Marka Promo - 34,99 грн
Подсолнечное масло
В категории рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) ситуация на полках супермаркетов за сутки вообще не изменилась:
- "Ашан": Масло Auchan рафинированное удерживает самую низкую планку - 48,00 грн.
- АТБ: Масло "Своя линия" стоит 53,13 грн.
- "Сильпо": Масло "Премия" продается за 53,99 грн.
- Novus: Масло "Олейна Прессовое" стоит 65,41 грн.