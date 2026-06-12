Яйца дорожают, хлеб и гречка дешевеют: сравнение цен в супермаркетах 12 июня

В украинских супермаркетах обновились ценники на базовые продукты. Хлеб и гречка в некоторых магазинах стали доступнее, зато яйца в определенных сетях несколько прибавили в цене.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас самые выгодные предложения на хлеб, гречку, яйца, молоко и масло по состоянию на 12 июня.

Главное: Хлеб : появились более дешевые предложения. Например, "Сильпо" - 12,49 грн (650 г).

: появились более дешевые предложения. Например, "Сильпо" - 12,49 грн (650 г). Гречка : в "Ашане" подешевела до 69,90 грн/кг. Самая дешевая остается в "Сильпо" (36,99 грн).

: в "Ашане" подешевела до 69,90 грн/кг. Самая дешевая остается в "Сильпо" (36,99 грн). Яйца : минимальный ценник вырос на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) и "Сильпо" (до 54,06 грн). Наименьшая цена в "Ашане" - 28,00 грн.

: минимальный ценник вырос на 1-2 грн в АТБ (до 50,90 грн) и "Сильпо" (до 54,06 грн). Наименьшая цена в "Ашане" - 28,00 грн. Молоко : самая выгодная цена в Novus - 34,99 грн.

: самая выгодная цена в Novus - 34,99 грн. Масло: цены без изменений. Выгоднее 500 мл покупать в "Ашане" - 48,00 грн.

Хлеб

В некоторых сетях появились более дешевые предложения фасованного хлеба, хотя граммовка и производители отличаются.

Фото: актуальные цены (среди низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 12 июня (инфографика РБК-Украина)

"Сильпо": Хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит 12,49 грн (накануне самый низкий ценник составлял 13,22 грн за половинку хлеба Днепровского "Украинского" весом 335 г).

Хлеб Agrola "Народный" (650 г) стоит (накануне самый низкий ценник составлял 13,22 грн за половинку хлеба Днепровского "Украинского" весом 335 г). "Ашан": Ржаной диабетический хлеб "Формула вкуса" (300 г) стоит 20,70 грн (вчера самой дешевой была другая позиция этого же производителя - со льном за 28,40 грн).

Ржаной диабетический хлеб "Формула вкуса" (300 г) стоит (вчера самой дешевой была другая позиция этого же производителя - со льном за 28,40 грн). АТБ : Цена остается стабильной - хлеб "Кристинополь" Тостовый нежный (300 г) стоит 23,90 грн.

: Цена остается стабильной - хлеб "Кристинополь" Тостовый нежный (300 г) стоит Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" половина (400 г) продается за 25,87 грн (в предыдущий день минимальная цена была 25,99 грн за хлеб "Царь Хлеб Паланга" 350 г).

Гречка

В сегменте гречневой крупы за килограмм большинство сетей удерживают ценники, однако в одной зафиксировано снижение:

"Сильпо": Минимальная цена остается на уровне 36,99 грн за крупу "Сытый двор" (напомним, еще раньше самое дешевое предложение здесь достигало 78,49 грн).

за крупу "Сытый двор" (напомним, еще раньше самое дешевое предложение здесь достигало 78,49 грн). АТБ: Стоимость крупы не изменилась и составляет 65,90 грн ("Разумный выбор").

("Разумный выбор"). Novus: Тоже без изменений (Marka Promo) - 65,99 грн.

"Ашан": Крупа Auchan ядрица быстроразвариваемая подешевела до 69,90 грн (вчера самая низкая цена составляла 75,30 грн).

Яйца

Анализ цен на куриные яйца первой категории (С1) за десяток продемонстрировал незначительное подорожание в двух сетях. Колебания цен в пределах гривны-двух:

"Ашан": Удерживается самая низкая цена - 2,80 грн за шт. (28,00 грн за десяток).

за десяток). АТБ: Десяток яиц "Своя линия" вырос в цене до 50,90 грн (вчера стоимость составляла 49,90 грн).

(вчера стоимость составляла 49,90 грн). "Сильпо": Самый низкий ценник теперь составляет 54,06 грн за яйца "Пашот" (накануне самой дешевой была позиция "Дунайский Аграрий" за 52,49 грн).

за яйца "Пашот" (накануне самой дешевой была позиция "Дунайский Аграрий" за 52,49 грн). Novus: Яйца Marka Promo так же стоят 55,49 грн.

Молоко

Для мониторинга отбирались самые дешевые предложения, однако объемы упаковок отличаются:

АТБ (450 г): Молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5% стоит 21,30 грн.

"Сильпо" (450 г): Молоко пастеризованное "Повна Чаша" 2,6% стоит 21,49 грн.

"Ашан" (900 г): Молоко "Лукавица" пастеризованное 2,6% предлагается за 39,40 грн.

Novus (900 г): Самый выгодный ценник зафиксирован на молоко ультрапастеризованное 2,5% от ТМ Marka Promo - 34,99 грн

Подсолнечное масло

В категории рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) ситуация на полках супермаркетов за сутки вообще не изменилась: