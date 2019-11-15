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У США почалися публічні слухання за участі Йованович

Новини » Політика     15.11.2019 - 16:30
У США почалися публічні слухання за участі Йованович
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Екс-посол США в Україні дасть публічні свідчення перед Конгресом

У п'ятницю, 15 листопада, у Сполучених Штатах Америки розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа за участі колишнього посла в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голос Америки".

Планується, що Йованович буде свідчити щодо ситуації зі своїм звільненням з посади посла США в України, причетними до якого вважають екс-генпрокурора Юрія Луценка та особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Імпічмент Трампа: свідчення Марі Йованович

Імпічмент Трампа: свідчення дає експослиня США в Україні Марі Йованович. Очікується, що вона детально розповість про інформаційну кампанію, яку проти неї проводив особистий адвокат Трампа Руді Джуліані

Опубліковано hromadske.ua Пʼятниця, 15 листопада 2019 р.

Крім того, прізвище Йованович згадувалося у липневій телефонній розмові Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Саме ця телефонна розмова стала підставою для початку процедури імпічменту.

У Демократичній партії вважають, що Йованович була усунена з посади посла після того, як вона не підтримала ідею Джуліані щодо організації розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та стосовно впливу України на президентські вибори в США.

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, в американському Конгресі відбулися перші публічні слухання у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Публічні свідчення перед комітетами Палати представників США давали очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.

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Новини України Конгресс СШАімпічментмари йованович
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