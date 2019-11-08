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Джуліані вів кампанію брехні" проти Йованович, - співробітник Держдепу

Новини » Політика     08.11.2019 - 03:25
Джуліані вів кампанію брехні" проти Йованович, - співробітник Держдепу
Фото: Джордж Кент (з відкритих джерел)

Звинувачення Джуліані по відношенню до Йованович були безпідставні

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент розповів в Конгресі, що особистий юрист президента Дональда Трампа Руді Джуліані вів кампанію брехні" проти колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Кент розповів, що він сам також піддавався нападкам з боку Джуліані, однак високопоставлений співробітник Держдепартаменту наказав йому "не лізти на рожен".

Наголошується, що під час слухань Кент згадав ім'я Джуліані 73 рази. Він розповів, що Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

"Його затвердження і звинувачення в адресу колишнього посла Йованович були безпідставні і не відповідали дійсності... Джуліані в той момент протягом кількох місяців проводив проти посла Йованович кампанію, повну брехливої та некоректної інформації", - заявив Кент.

Як відомо, Джордж Кент знову дасть свідчення в рамках розслідування про імпічмент на відкритих слуханнях, які відбудуться в Палаті представників 13 листопада. Марі Йованович дасть свідчення 15 листопада.

Нагадаємо, Палата представників США 31 жовтня схвалила резолюцію в підтримку імпічменту Трампа, яка передбачає проведення публічних слухань та оприлюднення стенограм з закритих засідань, а також визначає, які права мають республіканці і сам президент для участі в подальших етапах процесу.

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Новини України Сполучені Штати Америкиімпічментмари йованович
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