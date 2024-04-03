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YouTube заблокировал на территории Украины канал пропагандистки Панченко

Архивное фото: Диана Панченко (instagram com dianapanchenko)
Автор: Дмитрий Браславский

YouTube заблокировал на территории Украины канал подозреваемой в госизмене пропагандистки Дианы Панченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Ведомство сообщило, что это произошло после их запроса. Теперь YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", который продвигал нарративы российской пропаганды, недоступен для просмотра на территории Украины.

Основательницей и автором канала является Диана Панченко, экс-ведущая подсанкционного телеканала NewsOne, связанного с обвиняемым в государственной измене Виктором Медведчуком.

Как сообщал Центр, после начала полномасштабного вторжения Диана Панченко выехала на территорию РФ. Там она продолжила снимать материалы для своего YouTube-канала в интересах врага. 

Уголовное преследование Панченко

В январе прошлого года СБУ объявила Диане Панченко подозрение по факту "изготовления и распространения, в частности, повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Она поддержала оккупацию Мариуполя.

Осенью того же года СБУ объявила новое подозрение Панченко. Пропагандистку обвинили в госизмене.

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Виктор МедведчукРоссийская ФедерацияYouTubeГосизмена