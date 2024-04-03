YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Панченко

Відомство повідомило, що це сталося після їхнього запиту. Тепер YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, недоступний для перегляду на території України.

Засновницею та авторкою каналу є Діана Панченко, екс-ведуча підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком.

Як повідомляв Центр, після початку повномасштабного вторгнення Діана Панченко виїхала на територію РФ. Там вона продовжила знімати матеріали для свого YouTube-каналу в інтересах ворога.

Кримінальне переслідування Панченко