СБУ сообщила экс-ведущей каналов Медведчука о новом подозрении

Служба безопасности Украины собрала в отношении бывшей ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко доказательства о государственной измене. Фигурантке дела сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как было установлено следствием, Панченко с октября 2022 года по настоящее время "по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины".

Сама она после работы на подсанкционных телеканалах кума Путина выехала во временно оккупированный Донецк, где продолжает информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Так, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию территорий нашего государства, а также "манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам".

Подобные рассказы Панченко выкладывает на своем You-Tube-канале, где у нее почти один миллион подписчиков, а также разгоняет пропагандистские сюжеты и публикации через сеть прокремлевских Telegram-каналов.

"На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - указывается в заявлении спецслужбы.

В СБУ добавили, что так как Панченко скрывается от правосудия, сейчас "продолжаются комплексные меры" по привлечению ее к ответственности.