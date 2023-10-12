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СБУ сообщила экс-ведущей каналов Медведчука о новом подозрении

Четверг 12 октября 2023 12:36
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СБУ сообщила экс-ведущей каналов Медведчука о новом подозрении Фото: Диана Панченко (instagram com dianapanchenko)
Автор: Владимир Костырин

Служба безопасности Украины собрала в отношении бывшей ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко доказательства о государственной измене. Фигурантке дела сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как было установлено следствием, Панченко с октября 2022 года по настоящее время "по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины".

Сама она после работы на подсанкционных телеканалах кума Путина выехала во временно оккупированный Донецк, где продолжает информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Так, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию территорий нашего государства, а также "манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам".

Подобные рассказы Панченко выкладывает на своем You-Tube-канале, где у нее почти один миллион подписчиков, а также разгоняет пропагандистские сюжеты и публикации через сеть прокремлевских Telegram-каналов.

"На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - указывается в заявлении спецслужбы.

В СБУ добавили, что так как Панченко скрывается от правосудия, сейчас "продолжаются комплексные меры" по привлечению ее к ответственности.

Напомним, перед этим в январе СБУ сообщила Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее сообщалось, что СБУ открыла производство по Панченко, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.

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