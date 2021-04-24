YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів

Про це свідчать трансляції в YouTube .

При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території Укріани.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно зверталася в Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканалу Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".

Пізніше Зеленський ввів санкції безпосередньо проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.