YouTube заблокировал "каналы Медведчука" по требованию государственных органов

YouTube утром 24 апреля заблокировал "каналы Виктора Медведчука" . Трансляции телеканалов больше не доступны.

Об этом свидетельствуют трансляции в YouTube .

При переходе на страницы ZIk, 112 і NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.

Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".