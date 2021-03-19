Санкції проти "каналів Медведчука": суд відмовився визнавати порушення прав

Касаційний адміністративний суд Верховного суду розглянув одну зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne. Суд відмовився визнати відповідний указ президента таким, що порушує права громадян.

Про це йдеться на сторінці Верховного суду у Facebook.

Суд перевірив, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина", - заявили в суді.

Повний текст судового рішення оприлюднять протягом 5 робочих днів. Позивач має право оскаржити це рішення в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду протягом 30 днів.

Наразі на розгляді Верховного суду, окрім вищезгаданої справи, перебувають ще 10 позовних заяв, якими оскаржується указ президента про введення санкцій проти цих трьох каналів.