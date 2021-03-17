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У Google стався збій: пошук та сервіси працюють з перебоями

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 18:58
У Google стався збій: пошук та сервіси працюють з перебоями Фото: смартфон в руках (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У роботі Google сьогодні, 17 березня, стався масштабний збій. У користувачів виникають проблеми з пошуком та сервісами Google.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проблеми з роботою пошуку та сервісів Google, зокрема поштою та мапами, спостерігаються в США та Європі. В Україні збій також зафіксували.

За даними Downdetector, у 52% користувачів виникають проблеми з пошуком Google, а 48% - скаржаться на проблеми з авторизацією.

При спробі відкрити веб-сторінку Google браузери видають повідомлення про відсутність з'єднання з сайтом.

У Google стався збій: пошук та сервіси працюють з перебоями

Нагадаємо, у грудні минулого року в Google стався глобальний збій, який зачепив і Україну. Тоді користувачі не могли користуватися поштою та YouTube. Причиною тодішнього збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

Вчора глобальний збій стався в роботі Microsoft. Від збою постраждали користувачі сервісів Microsoft.

Минулого тижня в Україні перестав працювати сайт Офісу президента. Фахівці швидко виправили цю проблему.

А на початку лютого збій стався в роботі Telegram та WhatsApp. Проблеми виникали у користувачів з Європи.

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