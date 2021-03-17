У Google стався збій: пошук та сервіси працюють з перебоями
У роботі Google сьогодні, 17 березня, стався масштабний збій. У користувачів виникають проблеми з пошуком та сервісами Google.
Проблеми з роботою пошуку та сервісів Google, зокрема поштою та мапами, спостерігаються в США та Європі. В Україні збій також зафіксували.
За даними Downdetector, у 52% користувачів виникають проблеми з пошуком Google, а 48% - скаржаться на проблеми з авторизацією.
При спробі відкрити веб-сторінку Google браузери видають повідомлення про відсутність з'єднання з сайтом.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Google стався глобальний збій, який зачепив і Україну. Тоді користувачі не могли користуватися поштою та YouTube. Причиною тодішнього збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.
Вчора глобальний збій стався в роботі Microsoft. Від збою постраждали користувачі сервісів Microsoft.
Минулого тижня в Україні перестав працювати сайт Офісу президента. Фахівці швидко виправили цю проблему.
А на початку лютого збій стався в роботі Telegram та WhatsApp. Проблеми виникали у користувачів з Європи.