В роботі Telegram і Wikipedia стався збій

Збої в Telegram почалися приблизно о 16:30 і тривали протягом восьми хвилин, після чого додаток відновило роботу. Пізніше воно знову почало давати збої близько 16:50 протягом декількох хвилин. При цьому, в Україні спостерігалася різна ситуація по роботі додатка, як у різних місцях країни, так і у різних провайдерів. В цілому ж по Європі збої в різних країнах.

Сайт Downdetector отримав від користувачів до 800 звітів про збої в Telegram в період з 16:20 до 16:55.

Також спостерігалися проблеми з підключенням до Wikipedia. При запиті до сайту не відбувалося підключення. Downdetector повідомляє про 50 повідомлення про збої в роботі сайту.