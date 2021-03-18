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В роботі Telegram і Wikipedia стався збій

Новость на русском → Світ, Четвер 18 березня 2021 17:18
В роботі Telegram і Wikipedia стався збій Фото: установка програми Telegram (Global Look Press)
Автор: Роман Тверденко

У роботі месенджера Telegram і сайту Wikipedia.org. Сайт і сервіс сбоили протягом півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна і сервіс Downdetector.

Збої в Telegram почалися приблизно о 16:30 і тривали протягом восьми хвилин, після чого додаток відновило роботу. Пізніше воно знову почало давати збої близько 16:50 протягом декількох хвилин. При цьому, в Україні спостерігалася різна ситуація по роботі додатка, як у різних місцях країни, так і у різних провайдерів. В цілому ж по Європі збої в різних країнах.

Сайт Downdetector отримав від користувачів до 800 звітів про збої в Telegram в період з 16:20 до 16:55.

Також спостерігалися проблеми з підключенням до Wikipedia. При запиті до сайту не відбувалося підключення. Downdetector повідомляє про 50 повідомлення про збої в роботі сайту.

Вчора повідомлялося, що в роботі Google стався масштабний збій. У користувачів виникали проблеми з пошуком і сервісами Google.

Також, у вівторок глобальний стався збій в роботі Microsoft. Від збою постраждали користувачі сервісів Microsoft.

минулого тижня в Україні перестав працювати сайт Офісу президента. Фахівці швидко виправили цю проблему.

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