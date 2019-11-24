У Румунії сьогодні проходить другий тур виборів президента

Фото: Клаус Йоханніс (flickr.com/EPP)

Прогнозують, що перемогу здобуде чинний президент Йоханніс

У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався другий тур президентських виборів, очікується, що перемогу здобуде чинний лідер країни Клаус Йоханніс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, за президентське крісло у другому турі борються чинний глава держави, представник Націонал-ліберальної партії Йоханніс та колишня прем'єр-міністр Віоріка Денчіле - представниця соціал-демократів.

Аналітики прогнозують, що Йоханніс переможе у другому турі. За результатами першого голосування Йоханніс отримав 36% підтримки виборців проти 24% своєї головної конкурентки Денчіле.

Нагадаємо, у Румунії в неділю, 10 листопада, розпочалися вибори президента країни. Новий прем'єр-міністр країни Людовік Орбан висловив сподівання, що у разі перемоги президент Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією.

Також РБК-Україна писало, що до другого туру виборів пройшли чинний румунський президент Клаус Йоханніс та колишня прем'єр-міністр Віоріка Денчіле. Тоді екзитполи повідомляли, що Йоханніс отримав підтримку 39% виборців, а за Денчіле проголосували близько 22,5%.