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Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Новости » Политика     24.11.2019 - 21:27
Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Йоханнис набрал 66,5% голосов

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Об этом сообщает Рlaytech.

Йоханнис выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).

Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

Напомним, в Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента страны. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией.

В первом туре выборов президента Румынии одержал победу действующий президент страны. Йоханнис, который является представителем Национал-либеральной партии, набирает 39 % голосов в первом туре.

Таким образом он со значительным отрывом побеждает другую участницу предстоящего второго тура, бывшую премьера Румынии от социал-демократов Виорику Денчиле. Она, как свидетельствуют экзит-поллы, получила около 22,5 % голосов избирателей.

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