"Его люди были в восторге": Трамп вновь утверждает, что Зеленскому не нравится мирный план

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы не нравится разработанный мирный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к достижению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к достижению соглашения. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этой сделки. Знаете, мы кое-что туда добавили", - заявил президент США журналистам.

По словам Трампа, люди украинского лидера (вероятно, речь про переговорщиков) были в восторге от разработанной сделки, чего он не может сказать о самом президенте Украины.

Мирный план США и споры вокруг него

Напомним, на днях Дональд Трамп выразил свое разочарование Зеленским, поскольку президент якобы не прочитал мирный план США. Но вскоре стало известно, что речь шла об обновленном варианте, который был положен Зеленскому буквально за час или около того до разговора с советниками Трампа.

Немного позже президент США дал интервью изданию Politico, где заявил, что Украина следует провести выборы президента. По его словам, якобы 82% украинцев требуют заключения мирной сделки, а власти наоборот, "используют войну, чтобы не иметь выборов".

В ответ на призывы американского коллеги, Зеленский заявил, что "готов к выборам", но для этого должна быть обеспечена безопасность и изменено законодательство. К слову, глава государства уже попросил народных депутатов подготовить изменения, которые бы позволили провести выборы во время военного положения.

Параллельно с этими заявлениями, Украина, США и Европа продолжают работать над мирным планом. В частности, стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, сделку о гарантиях безопасности и документ, определяющий принцип послевоенного восстановления.

Стоит добавить, что по словам Зеленского от 11 декабря, Вашингтон уже передал Киеву проект гарантий безопасности, над которым будет идти работа.

Сам Трамп этой ночью сказал, что США готовы предоставить гарантии безопасности, так как это необходимый фактор для заключения сделки.

Подробнее о том, что обсуждают в мирном плане - читайте в материале РБК-Украина.