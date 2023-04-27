Вероятный конкурент Байдена на выборах президента США призвал к перемирию в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
Потенциальный кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Десантис предупредил о затяжной войне, поскольку Украина готовится к весеннему наступлению. Он сравнил боевые действия с самой длинной битвой первой мировой войны, в которой погибли около 700 000 человек.
"Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые потери и в итоге зайдете в тупик", - отметил Десантис.
Ранее Рон Десантис, заявлявший, что российская война в Украине это "территориальный спор" и помощь украинцам не среди национальных интересов США, резко изменил риторику относительно российской войны и назвал Владимира Путина военным преступником.
Напомним, Джо Байден решил баллотироваться на второй президентский срок.
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