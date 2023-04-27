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Ймовірний конкурент Байдена на виборах президента США закликав до перемир'я в Україні

Фото: губернатор Флориди Рон Десантіс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Потенційний кандидат у президенти США від республіканської партії Рон Десантіс попередив про затяжну війну, оскільки Україна готується до весняного наступу. Він порівняв бойові дії із найдовшою битвою першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 людей.

"Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до битви при Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові втрати і в підсумку зайдете в глухий кут", - зазначив Десантіс.

Раніше Рон Десантіс, який заявляв, що російська війна в Україні це "територіальна суперечка" і допомога українцям не є серед національних інтересів США, різко змінив риторику щодо російської війни та назвав Володимира Путіна військовим злочинцем.

Нагадаємо, Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін.

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