Ймовірний конкурент Байдена на виборах президента США закликав до перемир'я в Україні

Потенційний кандидат у президенти США від республіканської партії Рон Десантіс попередив про затяжну війну, оскільки Україна готується до весняного наступу. Він порівняв бойові дії із найдовшою битвою першої світової війни, в якій загинуло близько 700 000 людей.

"Ви ж не хочете опинитися в ситуації, подібній до битви при Вердені, коли ви просто матимете масові жертви, масові втрати і в підсумку зайдете в глухий кут", - зазначив Десантіс.