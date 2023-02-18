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В Финляндии объяснили, почему не раскрывают данные о военной помощи Украине

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Мюнхен, Суббота 18 февраля 2023 05:20
В Финляндии объяснили, почему не раскрывают данные о военной помощи Украине Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Финляндия не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Украине, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у его страны есть, а какого больше нет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

При этом он подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву.

Затронув тему возможности поставок Украине немецких танков Leopard, президент отметил, что Финляндия - это единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть Leopard и что у нее "очень длинная граница" с Россией.

"Это означает, что наш вклад в том, что касается числа танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть очень большим", - констатировал Ниинисте.

Напомним, что премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в сфере противостояния киберугроза и модернизации украинской инфраструктуры.

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