В Финляндии объяснили, почему не раскрывают данные о военной помощи Украине

Финляндия не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Украине, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у его страны есть, а какого больше нет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD , об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

При этом он подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву.

Затронув тему возможности поставок Украине немецких танков Leopard, президент отметил, что Финляндия - это единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть Leopard и что у нее "очень длинная граница" с Россией.

"Это означает, что наш вклад в том, что касается числа танков, которые могут быть переданы Украине, не может быть очень большим", - констатировал Ниинисте.

Напомним, что премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в сфере противостояния киберугроза и модернизации украинской инфраструктуры.

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