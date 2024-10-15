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Ездят на дорогих авто и отдыхают в отелях: поляки возмутились поведением молодых украинцев

Фото: глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Поляков возмущает поведение некоторых украинских беженцев в Польше. Речь об отдыхе в пятизвездочных отелях и поездках на дорогих авто.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Interia.

По словам министра, это нечестно, что поляки помогают Украине, в то время как некоторые мужчины призывного возраста скрываются от войны в Польше.

"Дело в том, что наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, делающим взносы в здравоохранение, образование, снабжение оружием и другую помощь", - заявил Косиняк-Камыш.

Он также считает, что предложение главы МИД Польши Владислава Сикорского лишить социальных льгот украинских мужчин призывного возраста может способствовать возвращению мужчин в Украину. По его мнению, такие меры должны проходить не только в Польше.

Украинские беженцы в Польше

Напомним, что в Польше начались обсуждения по возвращению украинских мужчин на родину. Польские власти не исключали возможности помочь Украине в этом вопросе. Глава МИД Польши подчеркнул, что Варшава ожидает соответствующих инициатив Украины.

Также недавно в Люблине открыли набор в украинский легион . Как рассказал заместитель министра обороны Польши Павла Залевского, документы подали уже 196 украинцев.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша, количество желающих вступить в легион оказалось меньше, чем ожидалось .

Также РБК-Украина писала о том, какие доходы учитываются для выплат в Польше, и когда украинцам могут остановить поддержку. В то же время украинцы в Польше могут получить денежную помощь на жилье . Средства предоставляются двумя международными организациями.

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