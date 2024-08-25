Выплаты беженцам в Польше: какие доходы учитываются и когда могут остановить поддержку

Основная денежная помощь, которую получают украинские беженцы в Польше – это семейные выплаты. Для них установлены условия назначения и проверки.

Какой доход украинцев будет учитываться и когда выплаты могут остановить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info .

Учитывается ли доход за пределами Польши при назначении выплат

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши опубликовало объяснение, какой доход украинцев со статусом UKR учитывается при назначении семейных выплат и как польское Управление социального страхования (ZUS) проводит проверку получателей.

В объяснении министерства говорится, что профильные ведомства Польши при определении размера дохода на одного человека в семье украинцев со статусом PESEL UKR не учитывают доходы члена семьи, который, согласно декларации заявителя, не проживает на территории Польши.

То есть украинцы со временной защитой в Польше будут получать выплаты независимо от того, что члены их семьи в Украине имеют доход.

Законодательством определено, что польские органы, отвечающие за назначение семейных выплат гражданам Украины, не могут требовать от украинских вынужденных мигрантов предоставить информацию о финансовом состоянии члена семьи, работающего и получающего заработную плату или денежное обеспечение в Украине.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimges.com)

Чей доход не учитывается при назначении выплат

При установлении права на семейную помощь в Польше определяется круг лиц, доход которых учитывается. Не учитывается доход тех, кто не считается членами семьи:

ребенка, состоящего в браке;

а также совершеннолетнего ребенка, имеющего собственного ребенка.

Также не принимается во внимание доход любого члена семьи, не проживающего на территории Польши.

К украинцам со временной защитой применяются те же требования, что и к гражданам Польши. Это значит, что необходимо предоставить документальное подтверждение оснований для получения социальной поддержки в Польше.

Фото: Оформление льгот в Польше (gettyimages.com)

Правила проверки украинцев в ZUS

Управление социального страхования (ZUS) имеет дополнительные права по верификации получателей социальных выплат в Польше.

ZUS может вызвать гражданина Украины, проживающего на территории Польши, на личную встречу в течение 3 рабочих дней в структурное подразделение, указанное в вызове, для предоставления объяснений, необходимых для правильного определения и реализации льгот или других форм субсидирования.

Также ZUS или другой компетентный орган имеют право оставить без рассмотрения заявление лица, претендующего на получение польских социальных или семейных выплат, если человека вызывали для личного прибытия, но он не прибыл в определенное подразделение (учреждение) в указанный срок.

На этом основании могут временно приостановить выплаты украинцам со статусом UKR.

Если гражданин Украины прибудет в этот орган по истечении установленного срока, выплаты могут быть возобновлены со следующего месяца при условии, что человек продолжает отвечать условиям получения.