ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ездила по курортам вместо службы. Украинской сержантке грозит до 10 лет тюрьмы

Вторник 26 августа 2025 19:47
UA EN RU
Ездила по курортам вместо службы. Украинской сержантке грозит до 10 лет тюрьмы Фото: украинская сержантка получила подозрение (dbr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Старшая сержантка одной из воинских частей Полтавской области регулярно отдыхала за границей после начала полномасштабной войны. Во время поездок ей продолжали выплачивать зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как выяснили правоохранители, в период с 2022 по 2024 год сержантка восемь раз посещала курорты за границей, в том числе в Польше и Черногории. Несмотря на отсутствие на службе, она продолжала получать денежное обеспечение. В результате ей безосновательно выплатили почти 190 тысяч гривен.

Фото: украинская сержантка регулярно отдыхала за границей (dbr.gov.ua)

Следователи обвиняют ее в уклонении от военной службы путем обмана во время военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также в мошенничестве, причинившем значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

За эти статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Во время расследования подозреваемая вернула незаконно полученные деньги. Также проверяется, почему командование части продолжало начислять ей выплаты, хотя она не находилась на службе.

Схема с дезертиром

Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило схему, которую организовал военнослужащий-дезертир вместе со своей семьей.

Мужчина инсценировал свою "пропажу без вести", чтобы его семья могла получать выплаты.

В рамках схемы родственники злоумышленника незаконно получили за год почти 1 млн гривен помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Война в Украине
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы