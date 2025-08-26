Ездила по курортам вместо службы. Украинской сержантке грозит до 10 лет тюрьмы

Старшая сержантка одной из воинских частей Полтавской области регулярно отдыхала за границей после начала полномасштабной войны. Во время поездок ей продолжали выплачивать зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как выяснили правоохранители, в период с 2022 по 2024 год сержантка восемь раз посещала курорты за границей, в том числе в Польше и Черногории. Несмотря на отсутствие на службе, она продолжала получать денежное обеспечение. В результате ей безосновательно выплатили почти 190 тысяч гривен.

Фото: украинская сержантка регулярно отдыхала за границей (dbr.gov.ua)

Следователи обвиняют ее в уклонении от военной службы путем обмана во время военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также в мошенничестве, причинившем значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

За эти статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Во время расследования подозреваемая вернула незаконно полученные деньги. Также проверяется, почему командование части продолжало начислять ей выплаты, хотя она не находилась на службе.