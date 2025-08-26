Їздила курортами замість служби. Українській сержантці загрожує до 10 років в'язниці

Старша сержантка однієї з військових частин Полтавської області регулярно відпочивала за кордоном після початку повномасштабної війни. Під час поїздок їй продовжували виплачувати зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як з'ясували правоохоронці, у період з 2022 по 2024 рік сержантка вісім разів відвідувала курорти за кордоном, зокрема в Польщі та Чорногорії. Незважаючи на відсутність на службі, вона продовжувала отримувати грошове забезпечення. У результаті їй безпідставно виплатили майже 190 тисяч гривень.

Фото: українська сержантка регулярно відпочивала за кордоном (dbr.gov.ua)

Слідчі звинувачують її в ухиленні від військової служби шляхом обману під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також у шахрайстві, яке завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

За ці статті передбачено до 10 років позбавлення волі.

Під час розслідування підозрювана повернула незаконно отримані гроші. Також перевіряється, чому командування частини продовжувало нараховувати їй виплати, хоча вона не перебувала на службі.