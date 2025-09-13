Ей всего 13 лет: кто такая потенциальная преемница Ким Чен Ына

Дочь Ким Чен Ына, предположительно Ким Чу Э, всё чаще появляется на публичных мероприятиях вместе с отцом, укрепляя статус вероятной наследницы лидера Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Independent.

Ким Чу Э, дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, всё чаще рассматривается как потенциальная преемница власти. Недавняя поездка девочки в Китай укрепила её заметный статус, отметила южнокорейская разведка.

Считается, что девочке 12–13 лет, она внешне напоминает мать. Её сопровождение отца во время первого визита на крупное международное собрание стало её первой публичной поездкой за границу. Государственные СМИ КНДР зафиксировали её присутствие во время визита в Пекин.

Её видели выходящей из поезда сразу за Ким Чен Ыном и перед министром иностранных дел Чхве Сон Хуэ, аплодируя вместе с представителями северокорейского посольства. Девочка также находилась рядом с отцом на встречах с высокопоставленными чиновниками в поезде.

На закрытом брифинге Национальная разведывательная служба Южной Кореи отметила, что Ким Чен Ын, вероятно, привёз дочь в Китай для получения опыта за рубежом и закрепления её статуса как возможной наследницы. Разведка ссылалась на освещение её визита в китайских государственных СМИ.

СМИ Северной Кореи никогда не называли девочку по имени, обозначая лишь «шанованной» или «любимой» дочерью лидера. Имя Чу Э известно благодаря воспоминаниям бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана, который держал её на руках во время визита в Пхеньян в 2013 году.

Ким Чен Ын впервые вывел дочь на публику во время испытательного запуска межконтинентальной ракеты в ноябре 2022 года. Её публичные появления включают военные парады, испытания ракет, спуск военного эсминца и недавно — экономические и культурные проекты, включая открытие пляжного курорта.

Несмотря на регулярные появления Ким Чу Э на мероприятиях, часть внешних экспертов сомневается в её статусе наследницы, ссылаясь на юный возраст и традиционно мужской характер власти в Северной Корее.

Поездка дочери Ким Чен Ына в Китай

После последней поездки в Китай дочь лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, Чу Э, укрепила репутацию возможной преемницы. Несмотря на то, что девушка большую часть времени провела в стенах посольства КНДР и старалась не попадать в поле зрения СМИ, южнокорейская разведка отмечает, что ей удалось создать убедительный образ, который подтверждает её перспективу стать следующим лидером страны.