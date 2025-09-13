Їй лише 13 років: хто така потенційна наступниця Кім Чен Ина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Independent.

Кім Чу Е, дочка північнокорейського лідера Кім Чен Ина, дедалі частіше розглядають як потенційну наступницю влади. Нещодавня поїздка дівчинки до Китаю зміцнила її помітний статус, зазначила південнокорейська розвідка.

Вважається, що дівчинці 12-13 років, вона зовні нагадує матір. Її супровід батька під час першого візиту на великі міжнародні збори став її першою публічною поїздкою за кордон. Державні ЗМІ КНДР зафіксували її присутність під час візиту до Пекіна.

Її бачили такою, що виходить із поїзда одразу за Кім Чен Ином і перед міністром закордонних справ Чхве Сон Хуе, аплодуючи разом із представниками північнокорейського посольства. Дівчинка також перебувала поруч із батьком на зустрічах із високопоставленими чиновниками в поїзді.

На закритому брифінгу Національна розвідувальна служба Південної Кореї зазначила, що Кім Чен Ин, імовірно, привіз доньку до Китаю для здобуття досвіду за кордоном і закріплення її статусу як можливої спадкоємиці. Розвідка посилалася на висвітлення її візиту в китайських державних ЗМІ.

ЗМІ Північної Кореї ніколи не називали дівчинку на ім'я, позначаючи лише "шанованою" або "коханою" дочкою лідера. Ім'я Чу Е відоме завдяки спогадам колишнього чемпіона НБА Денніса Родмана, який тримав її на руках під час візиту в Пхеньян у 2013 році.

Кім Чен Ин уперше вивів доньку на публіку під час випробувального запуску міжконтинентальної ракети в листопаді 2022 року. Її публічні появи включають військові паради, випробування ракет, спуск військового есмінця і нещодавно - економічні та культурні проєкти, включно з відкриттям пляжного курорту.

Попри регулярні появи Кім Чу Е на заходах, частина зовнішніх експертів сумнівається в її статусі спадкоємиці, посилаючись на юний вік і традиційно чоловічий характер влади в Північній Кореї.

Поїздка дочки Кім Чен Ина до Китаю

