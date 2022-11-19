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В Херсоне обнаружили логово и список полицейских-предателей

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Херсон, Суббота 19 ноября 2022 11:16
В Херсоне обнаружили логово и список полицейских-предателей Фото: в Херсоне обнаружили списки правоохранителей-предателей (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне правоохранители обнаружили логово коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов. Там был найден полный список предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

В ГБР отметили, что коллаборанты сбежали из Херсона, но оставили в своем офисе доказательства государственной измены. В частности, обнаружен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Также в логове были полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными.

Одному из коллаборантов уже объявили подозрение в государственной измене. Он с оккупантами участвовал в обысках у сотрудников полиции, отбирал у них оружие и боеприпасы.

"За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся объявить фигурантам подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Санкции статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Херсоне обнаружили списки правоохранителей-предателей (dbr.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила в Запорожской области 11 организаторов незаконного "референдума". Им объявили подозрение.

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Херсон госизмена ГБР полиция
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