Их ждали с 2022-го: репортаж РБК-Украина о новом обмене пленными

Украина провела еще один обмен пленными с Российской Федерацией 4 июля. Удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения и тех, кто считался пропавшим без вести.
РБК-Украина публикует репортаж с места событий.
Сегодня из российского плена вернулись бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские.
Вернулись защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая область и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина.
Стоит заметить, что сегодня среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет.
Подробнее читайте в материале - "Украина провела восьмой этап обмена с РФ: кого удалось вернуть".
Как отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сегодняшний обмен является особенным.
В Украину удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. А также тех, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.
Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.
Корреспонденты РБК-Украина также встречали наших защитников и пообщались с теми, кто ждет родных из неволи. Пришли встречать защитников и те, кто нет никакого известия о родном человеке - каждый из присутствующих держит фото с надеждой, что кто-то из освобожденных узнает.
"Свобода. Немножко еще не привыкли: Родина, шок. Люди встречают, по всей дороге стоят. Ехали сюда, просто наворачиваются слезы. Словами не передать. А те слова, которые передают ощущения, вы все равно не пропустите в эфир", - делится эмоциями освобожденный защитник.
Во время сегодняшнего обмена был подтвержден статус пленных у двух братьев. Их жены Анастасия и Виолетта приезжают на каждый обмен. Братья попали в плен в апреле 2022 года в Мариуполе. Женщины уже несколько раз писали письма своим любимым. Анастасия получила ответ.
"Пишет, что любит, что верит в обмен, что хочет обвенчаться, хочет, чтобы у нас были дети. Мы очень их ждем", - говорит она.
Это уже 8 этап большого обмена согласно Стамбульским договоренностям. Как сообщил РБК-Украина Андрей Юсов, точное количество освобожденных смогут озвучить по завершению всех этапов обмена
Стоит напомнить, что во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который прошел в мае этого года, Украина и Россия договорились о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".
Договоренность удалось реализовать в три этапа, которые состоялись с 23 по 25 мая. Это стало одним из самых масштабных обменов с начала полномасштабной войны.
Уже 2 июня, во время второго раунда переговоров в Турции, стороны достигли новой договоренности. Они согласовали обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также тех, кто находится в плену в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках новых договоренностей с начала июня было проведено уже восемь обменов - 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 числа. И сегодня - 4 июля.
Во время предыдущего обмена Украина смогла вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.
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