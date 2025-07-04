Їх чекали з 2022-го: репортаж РБК-Україна про новий обмін полоненими

Україна провела ще один обмін полоненими з Російською Федерацією 4 липня. Вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення та тих, хто вважався зниклим безвісти.
РБК-Україна публікує репортаж з місця подій.
Сьогодні з російського полону повернулись бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.
Повернулись захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.
Варто зауважити, що сьогодні серед визволених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.
Детальніше читайте у матеріалі - "Україна провела восьмий етап обміну з РФ: кого вдалося повернути".
Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, сьогоднішній обмін є особливий.
В Україну вдалось повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. А також тих, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є офіцери.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.
Кореспонденти РБК-Україна також зустрічали наших захисників та поспілкувалися з тими, хто чекає на рідних з неволі. Прийшли зустрічати захисників і ті, хто немає жодної звістки про рідну людину - кожен з присутніх тримає фото з надією, що хтось зі звільнених впізнає.
"Свобода. Трошки ще не звикли: Батьківщина, шок. Люди зустрічають, по всій дорозі стоять. Їхали сюди, просто навертаються сльози. Словами не передати. А ті слова, що передають відчуття, ви все одно не пропустите в ефір", - ділиться емоціями звільнений захисник.
Під час сьогоднішнього обміну було підтверджено статус полонених у двох братів. Їхні дружини Анастасія та Віолета приїжджають на кожний обмін. Брати потрапили у полон в квітні 2022 року в Маріуполі. Жінки вже декілька разів писали листи своїм коханим. Анастасія отримала відповідь.
"Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися, хоче, щоб у нас були діти. Ми дуже їх чекаємо", - каже вона.
Це вже 8 етап великого обміну згідно з Стамбульськими домовленостями. Як повідомив РБК-Україна Андрій Юсов, точну кількість звільнених зможуть озвучити по завершенню всіх етапів обміну
Варто нагадати, що під час першого раунду переговорів у Стамбулі, який пройшов у травні цього року, Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Домовленість вдалося реалізувати у три етапи, які відбулися з 23 по 25 травня. Це стало одним із наймасштабніших обмінів з початку повномасштабної війни.
Уже 2 червня, під час другого раунду переговорів у Туреччині, сторони досягли нової домовленості. Вони погодили обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також тих, хто перебуває в полоні у віці від 18 до 25 років.
У рамках нових домовленостей із початку червня було проведено вже вісім обмінів - 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 числа. Та сьогодні - 4 липня.
Під час попереднього обміну Україна змогла повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
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