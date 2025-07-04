Їх чекали з 2022-го: репортаж РБК-Україна про новий обмін полоненими

Сьогодні з російського полону повернулись бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

Повернулись захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.

Варто зауважити, що сьогодні серед визволених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Детальніше читайте у матеріалі - "Україна провела восьмий етап обміну з РФ: кого вдалося повернути".

Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, сьогоднішній обмін є особливий.

В Україну вдалось повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. А також тих, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є офіцери.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.

Кореспонденти РБК-Україна також зустрічали наших захисників та поспілкувалися з тими, хто чекає на рідних з неволі. Прийшли зустрічати захисників і ті, хто немає жодної звістки про рідну людину - кожен з присутніх тримає фото з надією, що хтось зі звільнених впізнає.

"Свобода. Трошки ще не звикли: Батьківщина, шок. Люди зустрічають, по всій дорозі стоять. Їхали сюди, просто навертаються сльози. Словами не передати. А ті слова, що передають відчуття, ви все одно не пропустите в ефір", - ділиться емоціями звільнений захисник.

Під час сьогоднішнього обміну було підтверджено статус полонених у двох братів. Їхні дружини Анастасія та Віолета приїжджають на кожний обмін. Брати потрапили у полон в квітні 2022 року в Маріуполі. Жінки вже декілька разів писали листи своїм коханим. Анастасія отримала відповідь.

"Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися, хоче, щоб у нас були діти. Ми дуже їх чекаємо", - каже вона.

Це вже 8 етап великого обміну згідно з Стамбульськими домовленостями. Як повідомив РБК-Україна Андрій Юсов, точну кількість звільнених зможуть озвучити по завершенню всіх етапів обміну