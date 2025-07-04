ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Їх чекали з 2022-го: репортаж РБК-Україна про новий обмін полоненими

П'ятниця 04 липня 2025 17:30
UA EN RU
Їх чекали з 2022-го: репортаж РБК-Україна про новий обмін полоненими Фото: між Україною та РФ відбувся новий обмін полоненими 4 липня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

Україна провела ще один обмін полоненими з Російською Федерацією 4 липня. Вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення та тих, хто вважався зниклим безвісти.

РБК-Україна публікує репортаж з місця подій.

Сьогодні з російського полону повернулись бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

Повернулись захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.

Варто зауважити, що сьогодні серед визволених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Детальніше читайте у матеріалі - "Україна провела восьмий етап обміну з РФ: кого вдалося повернути".

Як зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, сьогоднішній обмін є особливий.

В Україну вдалось повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. А також тих, які вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих є офіцери.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років.

Кореспонденти РБК-Україна також зустрічали наших захисників та поспілкувалися з тими, хто чекає на рідних з неволі. Прийшли зустрічати захисників і ті, хто немає жодної звістки про рідну людину - кожен з присутніх тримає фото з надією, що хтось зі звільнених впізнає.

"Свобода. Трошки ще не звикли: Батьківщина, шок. Люди зустрічають, по всій дорозі стоять. Їхали сюди, просто навертаються сльози. Словами не передати. А ті слова, що передають відчуття, ви все одно не пропустите в ефір", - ділиться емоціями звільнений захисник.

Під час сьогоднішнього обміну було підтверджено статус полонених у двох братів. Їхні дружини Анастасія та Віолета приїжджають на кожний обмін. Брати потрапили у полон в квітні 2022 року в Маріуполі. Жінки вже декілька разів писали листи своїм коханим. Анастасія отримала відповідь.

"Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися, хоче, щоб у нас були діти. Ми дуже їх чекаємо", - каже вона.

Це вже 8 етап великого обміну згідно з Стамбульськими домовленостями. Як повідомив РБК-Україна Андрій Юсов, точну кількість звільнених зможуть озвучити по завершенню всіх етапів обміну

Обміни полоненими між Україною та РФ

Варто нагадати, що під час першого раунду переговорів у Стамбулі, який пройшов у травні цього року, Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Домовленість вдалося реалізувати у три етапи, які відбулися з 23 по 25 травня. Це стало одним із наймасштабніших обмінів з початку повномасштабної війни.

Уже 2 червня, під час другого раунду переговорів у Туреччині, сторони досягли нової домовленості. Вони погодили обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також тих, хто перебуває в полоні у віці від 18 до 25 років.

У рамках нових домовленостей із початку червня було проведено вже вісім обмінів - 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 числа. Та сьогодні - 4 липня.

Під час попереднього обміну Україна змогла повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні