Путин зовет лидеров стран на парад 9 мая: ЕС предупреждает о последствиях

Правительство российского диктатора Владимира Путина пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также страны ЕС Словакии и Сербии посетить 9 мая парад в Москве. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия.

"Что также обсуждалось очень четко, и об этом говорили разные страны-члены, так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - сказала Каллас.

Она добавила, что ЕС не хочет видеть ни одного потенциального члена блока, который бы присоединился к торжествам Путина в Москве.