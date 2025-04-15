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Поездка Вучича к Путину 9 мая будет дорого стоить Сербии, - FT

Вторник 15 апреля 2025 21:42
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Поездка Вучича к Путину 9 мая будет дорого стоить Сербии, - FT Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербию могут не принять в Евросоюз, если президент страны Александар Вучич поедет на парад к российскому диктатору Владимиру Путину 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, представители Евросоюза предупредили Вучича, что поездка в Москву и участие в параде 9 мая нарушит критерии членства в Евросоюзе.

"Мы должны убедиться, что они понимают, что за некоторые решения приходится платить. Последствием этого будет их невступление в Европейский союз", - отметил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

По его словам, Россия "прилагает все усилия", чтобы привлечь к участию в параде как можно больше лидеров.

"Для нас это будет важной "лакмусовой бумажкой". В основном мы смотрим на то, выступают ли они на нашей стороне или играют в другой команде", - добавил он.

При этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что главы МИД стран ЕС на ужине с официальными лицами стран Западных Балкан в воскресенье вечером дали "очень четкое указание не участвовать в параде 9 мая в Москве".

"Это не соответствует ценностям ЕС", - объяснила она.

Предупреждение Еврокомиссии

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркивала, что блок не оставит без внимания возможное участие некоторых лидеров европейских стран в параде 9 мая в Москве.

После этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он все равно намеревается посетить Россию 9 мая, и "никто не может ему указывать", какую страну посещать, а какую - нет.

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