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США виключили хуситів зі списку терористичних організацій

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 12 лютого 2021 19:17
США виключили хуситів зі списку терористичних організацій Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен ухвалив рішення про виключення руху "Ансар Аллах", представників якого називають хуситами, зі списку терористичних організацій. Рішення держсекретаря набуде чинності 16 лютого.

Про це повідомила прес-служба Держдепу США.

"Я скасовую з 16 лютого рішення про включення "Ансар Аллах" до списку іноземних терористичних організацій", - заявив Блінкен.

Виключити хуситів зі списку терористів вирішили через гуманітарні міркування, щоб мешканці Ємену мали доступ до товарів першої необхідності. Водночас санкції, які раніше ввели проти низки лідерів хуситів, будуть збережені.

"Ми продовжимо уважно слідкувати за діяльністю "Ансар Аллах" і його лідерів та активно виявляємо додаткові цілі для введення обмежувальних заходів. США також продовжать привертати увагу до дестабілізуючих дій руху і чинити тиск, щоб змінити його поведінку", - йдеться в заяві держсекретаря США.

Організацію "Ансар Аллах" внесли до терористичного списку за день до інавгурації нового президента США Джо Байдена. Тоді рішення щодо організації ухвалило Міністерство фінансів США.

Нагадаємо, наприкінці грудня міжнародний аеропорт Адена в Ємені потрапив під обстріл, коли до нього прибув літак з представниками уряду країни.

Додамо, Україна засудила обстріл аеропорту в Ємені. Україна розглядає атаку як спробу замаху на членів легітимного уряду Ємену.

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Новини України В світі Сполучені Штати Америки Йемен хуситы террористы
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