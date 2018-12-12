ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сторони конфлікту в Ємені на переговорах домовились відновити роботу аеропорту Сана

Новини » Політика    12.12.2018 - 22:16
Сторони конфлікту в Ємені на переговорах домовились відновити роботу аеропорту Сана
Ілюстративне фото (twitter.com/SenWarren)

Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані

На переговорах, що тривають у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовились відновити роботу столичного летовища. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляє видання, сторони домовились, що міжнародні авіарейси приземлятимуться на контрольованому урядовими військами летовищі для перевірок, перш ніж отримати доступ у Сану. Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані.

"Воюючі сторони конфлікту в Ємені у середу домовилися про відкриття летовища "Сана" у столиці країни, на тлі закликів західних держав до запровадження заходів з побудови довіри до завершення першого раунду мирних переговорів під патронатом ООН за два роки", - йдеться у повідомленні.

Раніше спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомив, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти порозуміння з основних питань. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мирні переговори з Ємену почнуться в ШвеціїСпеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводив 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.

В ООН підтвердили старт переговорів щодо мирного врегулювання в Ємені 6 грудня Єменські повстанці-хусити вилетіли до Швеції на мирні переговори
Новини України ЙеменШвецияпереговори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся