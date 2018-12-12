Сторони конфлікту в Ємені на переговорах домовились відновити роботу аеропорту Сана

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Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані

На переговорах, що тривають у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовились відновити роботу столичного летовища. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляє видання, сторони домовились, що міжнародні авіарейси приземлятимуться на контрольованому урядовими військами летовищі для перевірок, перш ніж отримати доступ у Сану. Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані.

"Воюючі сторони конфлікту в Ємені у середу домовилися про відкриття летовища "Сана" у столиці країни, на тлі закликів західних держав до запровадження заходів з побудови довіри до завершення першого раунду мирних переговорів під патронатом ООН за два роки", - йдеться у повідомленні.

Раніше спеціальний посол ООН в Ємені Мартін Гріффітс повідомив, що під час мирних переговорів у Швеції сторони військового конфлікту в Ємені не змогли досягти порозуміння з основних питань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що мирні переговори з Ємену почнуться в Швеції. Спеціальний посланник ООН Мартін Гріффітс супроводив 50 поранених бійців-хуситов, яких евакуюють на лікування в Оман після отримання дозволу від саудитів.